Por que Corinthians não vendeu nome de CT um ano após ver acerto próximo?

A coluna fez essas perguntas ao presidente alvinegro por meio da assessoria de imprensa do dirigente. Confira o que Augusto respondeu:

"Os naming rights são negociações grandes e que não acontecem da noite pro dia. O Corinthians está sempre no mercado e quando tivermos o acerto fechado e assinado todos saberão".

"Empresas sérias e grandes que estavam em contato conosco recuaram por causa de notícias que seguem afetando a imagem do clube, mas quando tudo se acertar, com certeza as negociações também avançarão".

O cartola não declarou quais são as notícias que teriam espantado as companhias interessadas no negócio.