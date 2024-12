Corinthians: delegado quer mais tempo para concluir 'caso Vai de Bet'

Sendo concedido mais tempo, a previsão é de que as oitivas sejam concluídas até a metade de fevereiro.

O inquérito foi instaurado em 7 de junho na 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC). A demora para a entrega de dados a respeito de movimentações financeiras por parte de bancos está entre os motivos para a investigação ainda não ter sido encerrada.

O caso começou a ser investigado após a coluna de Juca Kfouri no UOL mostrar que, depois de receber R$ 1,4 milhão do Corinthians, a Rede Social Media Design, intermediadora do contrato entre o clube e a Vai de Bet, transferiu cerca de R$ 1 milhão para a Neoway Soluções Integradas. Para a polícia, a Neoway é uma empresa de fachada. Lavagem de dinheiro e falsidade ideológica estão entre os possíveis crimes. O Corinthians é tratado como vítima pela polícia.

A Vai de Bet rescindiu unilateralmente o contrato usando o escândalo policial como justificativa.