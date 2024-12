Corinthians acertou camarote com Vai de Bet apesar de compliance ver risco

Após ouvir o setor de compliance, o departamento jurídico alvinegro alertou que a negociação era arriscada para o clube. A conclusão foi de que, se a Vai de Bet não pagasse, a GCS provavelmente não teria condições de honrar o compromisso.

O contrato não foi assinado, mas a GCS usou o camarote até o penúltimo jogo do Corinthians em casa no Brasileirão, contra o Vasco.

Segundo fonte no clube, a Vai de Bet pagou em julho pelo uso do espaço de abril até o sétimo mês do ano. A partir disso, a quitação passou a ser de responsabilidade da GCS, mas os aluguéis de agosto a novembro ainda não foram pagos. Este camarote não tem relação com o que foi negociado com a casa de apostas no contrato de patrocínio.

E-mails

Mensagem de Bruno Radaelli Brandespim, do marketing da Neo Química Arena, para Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do clube, detalha o início das tratativas.

Em 11 de abril, Brandespim escreveu: "Conversei com o André da Vai de Bet conforme solicitado por você. O contrato será feito em nome do Guilherme Carvalho da Silva (dono da GCS), ok?".