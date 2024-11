Chamar Abel de burro e Palmeiras de time sem vergonha é fugir da realidade

Pequena parte da torcida do Palmeiras, aparentemente integrante da Mancha Alviverde, chamou Abel Ferreira de burro. Isso no momento em que ele trocou Estevão, com dores, por Gabriel Menino, na derrota por 3 a 1 para o Botafogo, na última terça (26).

Do mesmo canto do Allianz, vieram gritos de "time sem vergonha" para o Alviverde.

O torcedor tem liberdade para torcer como quiser e trocar apoio por críticas. Mas não faz sentido duvidar da inteligência de Abel nem da qualidade do time palmeirense. Tanto que houve reação negativa aos protestos por parte de outros torcedores.