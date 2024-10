Consultoria vai de trunfo a tema espinhoso para direção do Corinthians

"Por questões de confidencialidade, a EY não comenta ou divulga detalhes sobre procedimentos envolvendo seus clientes, ex-clientes ou projetos. A EY reforça que segue rigorosos padrões e processos éticos e de compliance, de acordo com as regulações vigentes".

O que diz o Corinthians

Confira as respostas enviadas pelo departamento de comunicação do clube para as perguntas a respeito de assuntos abordados neste post.

Pergunta - De acordo com apresentação feita pela Comissão de Justiça no Conselho Deliberativo, a diretoria do Corinthians não entregou para ela relatórios elaborados pela EY. Procede que, apesar dos pedidos da comissão, os relatórios não foram entregues? Se sim, por quê?

Resposta - Todas as informações solicitadas pelas comissões feitas pelo Conselho Deliberativo do Clube foram acatadas desde que os pedidos tenham sido feitos com antecedência e com organização.

Pergunta - Documento que faz parte do acordo entre EY e Corinthians indica que a empresa analisaria os 7 principais contratos firmados nos últimos seis anos. A análise contaria com 'background check e screening'. Como funcionam estas análises? Segundo o mesmo documento, fazem parte desses dois procedimentos "mapeamento dos dirigentes da antiga gestão, incluindo abertura familiar". O que isso significa? O que exatamente a EY investigou de ex-dirigentes e seus parentes? Quais dados foram levantados?

Resposta - Documentos internos e os relatórios feitos por qualquer consultoria contratada pelo clube não serão expostos na imprensa.

Pergunta - Essas análises que atingem ex-dirigentes e seus familiares chegaram a ser feitas? Como serão ou foram usados os dados levantados?

Resposta - Essa analise não foi feita. Houve um erro na interpretação do contrato feita pela Comissão.