Corinthians: processado, banco nega ter vazado dados de empresa de Cassundé

Cassundé é investigado em inquérito policial que apura, entre outros possíveis crimes, suposta lavagem de dinheiro.

O inquérito foi instaurado depois de Juca Kfouri, colunista do UOL, publicar que a Rede Social Media Design, empresa de Cassundé, fez dois PIX, no valor total de pouco menos de R$ 1 milhão, para a Neoway Soluções Integradas, que seria uma empresa de fachada aberta em nome de laranja.

Os envios de dinheiro ocorreram depois de a Rede Social receber R$ 1,4 milhão de comissão do Corinthians pela intermediação do contrato de patrocínio com a Vai de Bet.

"De fato, as transferências bancárias foram efetuadas, todavia, a motivação e a relação entre autor [Cassundé] e Neoway é o que se busca elucidar nos autos do inquérito policial", escreveu Claudio Salgado, advogado do empresário na petição inicial.

"Extrai-se, inclusive, da primeira reportagem publicada pelo jornalista Juca Kfouri sobre o caso, os dados de entradas e saídas da conta corrente do autor", diz outro trecho da peça jurídica.

O advogado incluiu na petição links de outras reportagens que detalharam as operações financeiras feitas pela empresa de Cassundé.