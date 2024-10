Corinthians: base de Augusto vê pressão por queda de CEO em troca de apoio

A avaliação na diretoria é de que quem quer a saída do representante da Alvarez & Marsal joga contra a profissionalização e teme perder espaço no Parque São Jorge.

Os conselheiros que querem a demissão de Luz rejeitam essa tese. Eles apontam que o problema é pontual com os moldes de acordo com a Alvarez & Marsal. E afirmam que o representante da empresa trabalha para transformar o clube em SAF, ideia com alto índice de rejeição no CD. A diretoria declara que não existe tal intenção.

A Comissão de Justiça apontou que o contrato traz a previsão de estudos por parte da Alvarez & Marsal para eventual recuperação judicial da agremiação e transformação dela em SAF.

De maneira geral, o colegiado entende que o acordo tem cláusulas ruins para o Corinthians e que pode ser rompido sem multa até 90 dias após a assinatura. A cobrança de conselheiros é para que isso ocorra até o próximo dia 23.

A Comissão de Ética e Disciplina do CD apura as acusações contra Augusto, que já protocolou sua defesa. O parecer dela será apresentado ao CD. Caso o órgão vote pelo impeachment, a decisão só valerá se for referendada pelos sócios.