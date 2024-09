Coletivo e eficiente, Corinthians conquista o hexa no Brasileirão feminino

Foi assim que Jaqueline abriu o placar, aos 18 minutos do segundo tempo. A jogada, com pacientes trocas de bola e movimentações inteligentes, resume a força do jogo coletivo corintiano.

Ao contrário do São Paulo, que desperdiçou todas as chances que teve para abrir o placar, o Corinthians foi eficiente para aproveitar a oportunidade num momento em que as adversárias chegavam perigosamente ao ataque.

Com a vantagem no placar agregado da decisão, as alvinegras administram o jogo até Carol Nogueira fazer o segundo, aos 45 minutos e selar a conquista de mais um título.

É a quinta taça consecutiva do Corinthians no Brasileiro. Desta vez, sem Arthur Elias, agora na seleção brasileira. A conquista sob a batuta de Piccinato consolida o que foi sendo mostrado ao longo da temporada. O novo treinador soube aproveitar muito do trabalho do antecessor, sem deixar de implantar suas ideias. O resultado foi a manutenção da supremacia corintiana no Brasileirão feminino.