Corinthians atinge 1° efeito previsto com Depay: autoestima da Fiel elevada

Um dos efeitos que a diretoria do Corinthians esperava obter com a contratação de Memphis Depay era aumentar a autoestima de seu torcedor. O primeiro dia do holandês no Brasil mostrou que isso já foi alcançado.

Sofrida com a luta do time para não cair no Brasileirão, a Fiel mostrou leveza e alegria no aeroporto para recepcionar o atacante.

O clima de festa se estendeu na recepção ao holandês na Neo Química Arena e nos momentos que antecederam a vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na última quarta (11).