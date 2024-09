Efeito Depay: Holandês 'sente' Corinthians e muda ânimo da torcida ao chefe

A expectativa pela apresentação de Depay antes de a bola rolar gerou uma festa no anúncio de escalação. Todos os jogadores foram muito aplaudidos, até os que vivem má fase, como Yuri Alberto.

Depay finalmente entrou por volta de 20h40 com roupa brilhante. O som ruim atrapalhou o entendimento de suas frases além do "boa noite", mas foi o suficiente para a torcida vibrar.

Depay assistiu ao jogo em um dos camarotes e comemorou demais a classificação no último minuto. Ele ficou impressionado com a recepção e, principalmente, com o apoio da Fiel.

O astro passou no vestiário pós-jogo e teve o primeiro contato com os companheiros. Ele fala pouco espanhol e é melhor no inglês. André Ramalho deve ajudar na adaptação.

Chegada empolgada

Depay mostrou muita animação na chegada ao Corinthians.