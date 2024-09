Corinthians crê que pode ter Depay mesmo se patrocinadora tiver problemas

A diretoria do Corinthians avalia que pode honrar a proposta que fez para Memphis Depay mesmo se a sua patrocinadora, a Esportes da Sorte, passar por dificuldades financeiras por causa da operação policial Integration.

Como este colunista mostrou, o plano inicial do clube é pagar o holandês com os R$ 57 milhões reservados no contrato de patrocínio para uma contratação de peso e complementar o pagamento com outras receitas. O completo seria do mesmo porte de gastos com um jogador pouco badalado.

A sede da parceira corintiana foi alvo de busca e apreensão como parte da ação policial. A investigação trata de lavagem de dinheiro.