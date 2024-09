Perrone: Corinthians quer usar grana do patrocinador para bancar Depay

O Corinthians quer bancar a contratação do atacante holandês Memphis Depay com dinheiro do seu patrocinador máster, Esportes da Sorte, que virou pivô da investigação contra a influencer Deolane Bezerra, presa hoje no Recife. A informação foi trazida pelo colunista Ricardo Perrone, no UOL News Esporte desta quarta-feira (4).

Segundo Perrone, a Esportes da Sorte separou R$ 57 milhões para uma grande contratação no Corinthians. Como o custo de Depay é maior, o restante da operação seria bancada pelo clube.