Por que o patrocinador de Corinthians e Palmeiras é alvo da polícia

A Esportes da Sorte, patrocinadora do time masculino do Corinthians e do feminino do Palmeiras, tornou-se um dos alvos de investigação da Polícia Civil de Pernambuco relacionada à lavagem de dinheiro. O CEO da casa de apostas, Darwin Henrique de Silva Filho, é um dos principais alvos da investigação. A empresa alega que a polícia se equivocou, e a operação policial será impugnada na Justiça.

Mas quem é a Esportes da Sorte? Afinal, é uma empresa que fechou contrato de cerca de R$ 100 milhões por ano com o Corinthians para o futebol masculino e outros R$ 20 milhões com o Palmeiras para o feminino. Há contratos também com o Bahia e o Atheltico-PR, entre outros times.

Há um grupo de empresas em Pernambuco, todas com ligações diretas ou indiretas com Darwin Henrique, que operam apostas online pelo menos desde 2018. Oficialmente, a operação ocorria por meio da HSF Gaming NV, com sede na ilha caribenha em Curaçao, enquanto não havia regulação das apostas no país.