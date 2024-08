Justiça tem decisões divergentes em pedidos de agente contra Corinthians

A Justiça de São Paulo tem entendimentos divergentes sobre pedidos do agente André Cury para que Wesley e outros quatro jogadores só possam ter seus vínculos transferidos para outros clubes se a dívida do Corinthians com a empresa dele for paga.

No último dia 22, a 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu decisão contrária à Link Assessoria Esportiva e Propaganda. Em sessão virtual foi negado provimento ao recurso da empresa de Cury contra decisão que negou expedição de ofício à CBF. O comunicado oficial seria para que Wesley, Yuri Alberto, Biro, Pedro Raul e Giovani só possam ter eventuais transferências concluídas se o valor cobrado for depositado em juízo. Nesta ação, a Link cobra, inicialmente, R$ 4.208.082,69 por uma antiga dívida.

O entendimento foi diferente de decisões em outros três processos ainda em andamento. Neles, o mesmo pedido feito pela Link foi deferido.