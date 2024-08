Corinthians: polícia ouve ex-diretor de futebol em inquérito sobre comissão

Rubens Gomes, o Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, é esperado na 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) nesta quinta (8), às 15h. Ele vai ser ouvido como testemunha no inquérito que apura os desdobramentos do pagamento de comissão por intermediação no contrato de patrocínio entre o clube e a Vai de Bet.

Rubão foi o primeiro no Parque São Jorge a levantar suspeitas em relação ao pagamento de comissão.

Ele afirma que entrou em rota de colisão com o presidente Augusto Melo por indagá-lo sobre a comissão de cerca R$ 25,2 milhões prometida para a Rede Social Media Design.