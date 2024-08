Corinthians: polícia tenta ouvir depoimento de diretor da Vai de Bet

A Polícia Civil de São Paulo enviou nesta terça (6) pela terceira vez o mesmo ofício para a Vai de Bet como parte do Inquérito Policial ligado à intermediação do contrato de patrocínio da empresa com o Corinthians.

O comunicado já tinha sido enviado, por e-mail, nos dias 5 e 12 de julho, mas ficou sem resposta.

A equipe da 3ª Delegacia do Departamento de Polícia Civil de São Paulo (DPPC) tenta chamar um representante do site de apostas para depor como testemunha. Os e-mails foram encaminhados para o endereço support@vaidebet.com.