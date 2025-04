Não de Ancelotti é derrota da CBF e dos 'pais do furo'. Abel é a nova opção

Carlo Ancelotti disse não e as negociações com a CBF para contratá-lo se encerraram. Jorge Jesus é opção natural, mas outro português ganha força. Abel Ferreira assumiria para os jogos de junho, voltaria para o Mundial como despedida do Palmeiras e aí sairia de vez.

A ideia existe, mas depende de um acordo mais complexo, pois o treinador tem contrato até o final do ano e o clube pretende ampliá-lo até 2027. Jesus, por sua vez, está de saída do Al-Hilal da Arábia Saudita, seu compromisso se encerra na metade deste ano.

A novela Ancelotti acabou quando o Real Madrid viu no interesse brasileiro uma possibilidade de se livrar do italiano sem pagar multa por rescisão antecipada de contrato em vigor. Contudo, o técnico fez questão do valor a receber e, assim, optou por seguir na Espanha.