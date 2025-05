Por Ancelotti, CBF pode esperar a ?decisão? Barcelona x Real Madrid dia 11

A CBF não desistiu de Carlo Ancelotti. No dia 11 de maio, na Catalunha, o Barcelona, líder do campeonato espanhol com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, recebe seu rival, segundo colocado na tabela de classificação de La Liga.

A confederação não descarta aguardar uma possível derrota merengue. Tal resultado, em tese, tornaria mais viável a contratação do técnico, pois significaria praticamente o terceiro título perdido pelo Real Madrid em 25 dias.

Ou seja, se necessário a CBF vai esperar pelo menos mais dez dias para então insistir ou desistir do italiano. Se a sua equipe vencer e mantiver as chances de ser campeã espanhola, as chances de a CBF contar de imediato com ele serão pequenas ou zero.