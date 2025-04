O que falta para Ancelotti acertar com a CBF e treinar a seleção brasileira

A mulher do italiano tem receio de se mudar pro Rio de Janeiro. A casa onde viviam na Inglaterra foi assaltada em 2021, quando treinava o Everton. Ela ficou traumatizada. A priori, a confederação faz questão de Ancelotti morando na cidade onde está a sede da entidade.

O bombardeio sobre a CBF no noticiário nas últimas semanas está muito pesado. O técnico já manifestou alguma preocupação com o que têm saído na imprensa, ou seja, isso tem gerado algum receio antes de assinar um contrato.

Lionel Scaloni mantém residência em La Coruña, Espanha. Foi lá que o técnico campeão mundial e bi da Copa América com a Argentina passou a maior parte de sua carreira profissional como jogador.

Este poderá ser um argumento favorável a Ancelotti, caso queira manter sua casa na Europa, viajando para a América do quando necessário. Até porque a seleção fica meses sem se reunir e as observações de atletas acontecem no Brasil e em países europeus, principalmente.

Mas a entidade sabe que as críticas serão intensas em parte da mídia caso ele não estabeleça residência em solo brasileiro. Contudo, este é um ponto negociável.

Mas a repercussão do noticiário negativo no Brasil está dificultando a finalização de um acordo. "Ele vai esperar a poeira baixar", disse uma fonte que acompanha as negociações.