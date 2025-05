Palmeiras vence, mas Vitor Roque chega a quase nove jogos inteiros sem gol

O Palmeiras começou bem a Copa do Brasil. Em confronto de Série A, venceu o Ceará, em Fortaleza, 1 a 0, gol de Gustavo Gómez. Esse é o copo meio cheio. O meio vazio atende pelo nome de Vitor Roque, que segue sem marcar ou dar assistência.

No campeonato paulista foram três jogos e 255 minutos em ação, no Brasileiro seis cotejos com 312, na Libertadores um par de pelejas e 149 minutos. Já na Copa do Brasil participou do duelo contra o "Vozão", permanecendo por 67 na cancha.

Ao todo entrou em campo 12 vezes, atuando por 783 minutos, o equivalente a quase nove jogos inteiros. Evidentemente ainda é cedo, o atacante contratado ao Barcelona por 25 milhões de euros ainda terá tempo para mostrar o que vale.