Flamengo chuta de fora da área menos do que deveria, mas vence e lidera

A atuação não foi primorosa, o Flamengo tinha desfalques, o Bahia também. Se Rogério Ceni contou com nomes como Everton Ribeiro e Cauly apenas na reta final da partida, Filipe Luís perdeu os dois volantes (Allan e Pulgar) ainda no primeiro tempo, por lesão. Venceu o time carioca, com algum sofrimento no final.

Os rubro-negros jogaram melhor, exerceram a pressão no ataque por longos períodos, mantendo o adversário acuado. Mas o volume de jogo não se traduz em arremates como poderia. É um time carente de finalizações em relação ao tempo em que tem a posse da pelota e ocupa o campo do rival.

Desta vez foram 14 tiros, cinco no alvo e apenas uma de fora da área, de Bruno Henrique, no primeiro tempo, sem maiores consequências. O Bahia menos ainda, só seis, mas não esteve perto da área do oponente por tanto tempo como o time carioca, naturalmente.