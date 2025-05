Palmeiras até tentou se complicar, mas o Vasco decidiu distribuir presentes

Giay evitou gol certo no último lance do primeiro tempo. Até aí havia um certo equilíbrio com relação às oportunidades criadas. Tudo bem diferente do que se imaginava ao ver as escalações.

E mais: o Vasco vendeu mando, em consequência o estádio Mané Garrincha em Brasília estava dividido entre torcedores dos dois times. Ou seja, campo neutro. Até nisso o cenário favorecia à equipe paulista.

Mas foi preciso uma falha grotesca de Hugo Moura na saída de bola para que Vítor Roque marcasse seu primeiro gol com a camisa verde. Assistência de Estêvão depois de um presente a mais dado pelos vascaínos, que abriram mão de atuar em São Januário.

O Palmeiras, pelo menos momentaneamente, assumiu liderança do Campeonato Brasileiro, mas o futebol apresentado ficou bem aquém daquilo que poderia apresentar. Ainda mais com tantas facilidades.

Quanto ao Vasco, se aproxima perigosamente da zona do rebaixamento. E pode ser que lamente muito tudo que aconteceu neste domingo em Brasília quando chegar a reta final do certame.

