Flamengo entra em crise com time 'sem pernas' em maio e Filipe Luís cobrado

O diretor José Boto cobra, especialmente do técnico e Filipe Luís ouve o português. Contudo, isso não tem apresentado efeito prático, já que o treinador segue agarrado às suas ideias, mesmo em momento delicado, que pode necessitar de alguma flexibilidade.

A providência? Dar uma injeção de saúde no elenco, diante da evidente conclusão de que time que não corre, não ganha, por mais qualidade que tenha. A ideia é contar com jogadores novos, com perna, inclusive indo ao mercado nessa metade do ano.

Paralelamente, o futebol pediu ao presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, que os jogos tenham torcedores "de verdade", que levam o time "nas costas". Na prática uma sugestão na linha: reduza os preços dos ingressos e traga o povo para apoiar o tme.

O objetivo imediato do Flamengo é lamber as feridas do mau resultado na Aegentina e vencer o Bahia, sábado, no Maracanã. Obviamente sabe-se que uma derrota no jogo pelo Brasileiro naturalmente comprometeria a preparação e tudo que envolverá o duelo com a LDU.