Lanterna, Sport tem só 2 pontos, mas já houve campanhas piores em 7 rodadas

Vitória (2024) e Fluminense (2008) escaparam da queda. Com 1 ponto em sete pelejas, o Fortaleza saltou para o 8º lugar em 2022, Joinville (2015) e Athetico (2017) acabaram voltando para a segunda divisão.

Brasileirão, pontos do lanterna após sete rodadas:

2025 Sport 2

2024 Vitória 2 - 11º, com 47 pontos

2023 Coritiba 2 - 19º, com 30 pontos

2022 Fortaleza 1 - 8º, com 55 pontos

2021 América-MG 3 - 8º, com 53 pontos

2020 Goiás 4 - 18º, com 37 pontos

2019 Vasco 3 - 12º, com 49 pontos

2018 Paraná 3 - 20º, com 23 pontos

2017 Athletico 5 - 11º, com 51 pontos

2016 Botafogo 5 - 5º, com 59 pontos

2015 Joinville 1 - 20º, com 31 pontos

2014 Figueirense 3 - 13º, com 47 pontos

2013 Portuguesa 3 - 17º, com 44 pontos*

2012 Atlético-GO 2 - 19º, com 30 pontos

2011 Athletico 1 - 17º, com 41 pontos

2010 Atlético-GO 4 - 16º, com 42 pontos

2009 Athletico 5 - 14º, com 48 pontos

2008 Fluminense 2 - 14º, com 45 pontos

2007 América-RN 4 - 20º, com 17 pontos

2006 Santa Cruz 2 - 20º, com 28 pontos

*perdeu quatro pontos no tribunal

