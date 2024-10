Já podemos falar sobre o péssimo trabalho de Ramón Díaz no Corinthians?

Os corintianos passaram as últimas semanas mergulhados num mundo de fantasia. Nele, os problemas financeiros não tinham importância, a zona do rebaixamento não é grande ameaça e o time eliminaria o Flamengo na Copa do Brasil.

Depois de 63 minutos jogando com um homem a mais, em casa, com estádio cheio, torcida na maior parte do tempo calada e condições de chegar à final do certame, pelo menos em tese, o que se viu? Algo distante disso.

Ramón Díaz recebeu vários jogadores nos últimos meses, porque o Corinthians contratou muito. Pagar é outra conversa, mas que novos atletas desembarcaram no clube, é um fato. E se vê pouco progresso, mesmo com mais opções.