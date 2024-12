Madrugada em claro: jogadores do Botafogo tiveram véspera de jogo caótica

O avião emprestado pelo New England Patriots era para oferecer luxo, mas causou revolta. Os jogadores ficaram irritados com a falta de poltronas mais espaçosas e confortáveis e houve até quem chegou a deitar no chão por conta de dores na coluna.

O zagueiro Alexander Barboza externou a situação. Ele classificou o avião do time de futebol americano da NFL como "fraco".

Em seguida, quem jogou contra os alvinegros foi o fuso. O Botafogo desembarcou em Doha na madrugada de segunda (9) para terça (10), véspera da partida.

Ainda na terça, com poucas horas de sono, fez o reconhecimento do gramado do estádio 974, na parte da tarde. Posteriormente, o técnico Artur Jorge e o lateral esquerdo Alex Telles ainda concederam entrevistas coletivas.

Na hora de dormir naquela noite, caos total. Uma grande quantidade não conseguiu ajustar o horário de sono e acordou ainda na madrugada, fazendo com que parte do grupo chegasse para a partida contra os mexicanos em condições longe das ideais. Em campo, o Alvinegro perdeu por 3 a 0 e foi eliminado da competição.

A delegação alvinegra deixará Doha às 23h no horário local (17h no horário de Brasília). Porém, como estão de férias, alguns jogadores anteciparam o retorno por conta própria, caso do atacante Luiz Henrique, por exemplo.