Dá para o Palmeiras acreditar nesse São Paulo, domingo, contra o Botafogo?

O gol de falta marcado por Estevão decretou a vitória, de virada, sobre o Cruzeiro no Mineirão, absurdamente sem torcedores. Assim o Palmeiras sobreviveu na disputa pelo título brasileiro.

Mas está difícil chegar ao tri. Com a ótima vitória do Botafogo sobre o Internacional em Porto Alegre, com torcida contra, o campeão da Libertadores tem enorme vantagem. Basta empatar.

Empatar domingo com o São Paulo que já parece de férias. Momentos antes desses dois jogos pela ponta da tabela, os tricolores foram derrotados pelo Juventude, em casa.