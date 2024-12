Cruzeiro espera definir logo a contratação de Gabigol, que falou com Diniz

O Cruzeiro segue interessado em contar com Gabriel Barbosa em 2025. O atacante, que se despediu do Flamengo no empate em 2 a 2 com o Vitória domingo, no Maracanã, tem a proposta em mãos e até conversou com o técnico Fernando Diniz.

A SAF de Minas Gerais se dispõe a manter os ganhos de Gabriel Barbosa próximos ao patamar que tinha no seu agora ex-clube. Mas por até quatro anos de contrato, com possibilidade de premiações que podem ser previamente estabelecidas.

O objetivo cruzeirense é definir o quanto antes a situação e apesar da má fase do atacante nas duas últimas temporadas, os dirigentes veem outros aspectos positivos, caso o negócio seja concluído. O fato de Gabiogol ser midiático pesa no contexto.