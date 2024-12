São Paulo venceu apenas 6 jogos nos últimos 37 como visitante na Série A

Se voltarmos à temporada passada, veremos o São Paulo como uma só vitória fora de casa no Brasileirão, sobre o Bahia, no finalzinho do certame. Ou seja, em 37 jogos entre 2023 e 2024 como visitante, os são-paulinos venceram 6, o que equivale a 16%.

Diante de números tão claros e com o time praticamente em férias, vindo de quatro jogos sem vencer, com duas derrotas no mais recente par de partidas, o que é mais provável domingo? O Botafogo vencer, ora bolas. E sem chororô, por gentileza.

