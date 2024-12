Fifa prepara sua 'Champions' no Super Mundial. Quem pode estragar a festa?

Mas é possível estragar a festa. Nem todos os times do "Velho Mundo" que estarão no certame nos Estados Unidos são imbatíveis, ou algo próximo disso. Um sul-americano bem treinado, e com bons jogadores, pode superar um europeu nesse cenário.

Esse poderá ser o desafio dos brasileiros, que exceto o Botafogo, terão oponentes mais acessíveis na fase de grupos. Quem se classificar nesta etapa e depois eventualmente surpreender um europeu terá feito um belíssimo papel. Título? Melhor não alimentar esperanças, pois seria preciso, provavelmente, superar três adversários da Europa.

Missão quase impossível, a não ser que os representantes da Uefa não levem o torneio da Fifa tão a sério e embarquem para os Estados Unidos sem muito interesse. Como no certame realizado no Brasil em 2000, que um dia o ex-lateral Roberto Carlos chamou de "Mundialito".