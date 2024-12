'Trieliminado' em casa, Palmeiras destrona o Flamengo: é a decepção de 2024

O tricampeonato estadual não basta para quem tanto investe e tem em seu elenco a joia Estevão, que salvou a equipe inúmeras vezes. Foi pouco, ainda mais com três 'eliminações' em casa, no Allianz Parque, onde o time de Abel Ferreira deveria ser mais forte.

Lá foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, da Libertadores pelo Botafogo e perdeu o título da Série A ao ser derrotado no mesmo local pelos botafoguenses. E jogava pelo empate. Aquilo foi quase um mata-mata e definiu quem caminharia para a taça.

Já o Flamengo, em que pese o pífio papel (mais um) na competição internacional, impediu o tri do Fluminense no campeonato carioca, fez um Brasileiro aquém, mas ganhou a Copa do Brasil batendo Palmeiras, Bahia, Corinthians e Atlético Mineiro.

Em 2024, o papel de grande decepção entre os times que despertam maiores expectativas fica com o Palmeiras. Que ainda perdeu para um desesperado Fluminense na rodada derradeira do certame nacional. Onde? No Allianz Parque, naturalmente.



Mas na próxima temporada dificilmente não estará de novo entre os postulantes aos maiores troféus. Assim como o Flamengo. Quanto aos demais, não se sabe.

