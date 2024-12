Mauro Cezar: Botafogo está ganhando o título, não o Palmeiras perdendo

O Botafogo merece a liderança na última rodada do Brasileirão e será campeão com méritos se ao menos empatar com o São Paulo no Nilton Santos, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Para o colunista, o campeonato está sendo decidido pela vitória do Botafogo no confronto direto sobre o Palmeiras no Allianz Parque.