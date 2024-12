BAP espera que Landim faça transição e Fla deve ser mais modesto no mercado

Toda e qualquer especulação será precoce por enquanto, já que a nova gestão não sabe em detalhes qual a real situação financeira. O pior cenário seria, por exemplo, constatar alguma necessidade de aporte no Maracanã, possíveis dívidas com empresários, obrigações a pagar ainda desconhecidas, etc.

As despesas em euro se elevaram desde a última janela de contratações com as recentes variações cambiais. E o Flamengo não conta mais com o ótimo caixa, que seria um "colchão" a protegê-lo, devido à compra do terreno para erguer o estádio, no Gasômetro, que ao final consumirá cerca de R$ 170 milhões.

O torcedor deve se preparar para o cenário mais conservador possível no mercado de contratações no início de 2025, provavelmente bem menos robusto do que o do ano que está acabando. A procura por jogadores livres e que não demandem pagamento de elevadas multas rescisórias, hoje, parece ser mais provável.