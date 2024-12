Bomba 'chipada' é o novo golpe: como se proteger na hora de abastecer?

Operações de fiscalização em cidades como Campinas (SP) e Cariacica (ES) revelaram esquemas sofisticados para enganar motoristas, entregando menos combustível do que o registrado nas bombas ou comercializando produtos adulterados. O novo golpe usa chips ou outros dispositivos para entregar menos combustível do que o registrado na bomba.

Entenda abaixo o novo golpe e veja dicas para se proteger ao abastecer:

Como funciona o golpe

Os golpes com bombas adulteradas geralmente envolvem a instalação de dispositivos eletrônicos ocultos, como chips ou placas controladas remotamente. Eles são conectados ao sistema interno da bomba e programados para registrar um volume maior de combustível no visor do que o efetivamente entregue ao consumidor.