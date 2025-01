Briga Real Valladolid e City por zagueiro de 18 anos deve parar na justiça

"Importante dizer que, à luz das regras da FIFA (artigo 16 do RSTP), em tese nenhuma parte pode unilateralmente romper um contrato durante uma competição. Contudo, essa regra não é rígida, uma vez que os detalhes de cada contrato são determinantes para a resolução do caso (por exemplo, se a opção de compra foi exercida corretamente, se o valor foi depositado, se o atleta concordou em se vincular definitivamente ao clube - afinal, pelas notícias, a relação do atleta com o Valladolid se iniciou num vínculo de empréstimo). Ao analisar as provas, fatos, documentos e circunstâncias do caso, se a FIFA entender que o atleta não teria direito ou justa causa para romper o contrato, o atleta pode sofrer, também, sanções esportivas, como uma suspensão de 4 a 6 meses sem participar de partidas oficiais. Importante salientar que esse prazo tem sua contagem suspensa durante o período de férias / recesso de temporada", acrescenta Targino.

Valladolid pode reverter o negócio?

Targino descarta qualquer possibilidade do negócio ser desfeito.

"Pelos princípios universais de liberdade de trabalho, consolidados na União Europeia no caso Bosman e que estão muito latentes depois do recente caso Diarra, é muito, muito improvável que o jogador seja compelido a permanecer no clube contra a sua vontade. A análise sobre a licitude (ou não) do ato e suas consequências são convertidas em indenização financeira em favor da parte que resultar inocente do julgamento", explica o advogado.

Juma Bah disputou 13 partidas com o time principal do Real Valladolid na temporada 2024/25 e se junta a lista de reforços do Manchester City nesta janela.

Confira a nota oficial divulgada pelo Real Valladolid: