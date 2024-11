Por que o novo Bernabéu virou um problema milionário para o Real Madrid

Quando os jogadores do Real Madrid se perfilarem em Anfield, nesta terça-feira (26), para enfrentar o Liverpool, pela quinta rodada da Champions League, haverá algo bem diferente dos duelos no Santiago Bernabéu — e não se trata apenas da tradicional "You'll Never Walk Alone", cantada pela torcida.

O hino da Champions League, os anúncios do sistema de som do estádio e, claro, cântico tradicional dos Reds, estarão com o volume muito mais alto do que nos jogos em casa, capital madrilenha.

Construído para ser uma máquina de fazer dinheiro com eventos para além do futebol, o Santiago Bernabéu transformou-se num estádio condenado ao silêncio. E num problema de milhões de euros para o clube mais vencedor do futebol mundial.