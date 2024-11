Afetados pela guerra, jogadores pedem que G20 discuta paz na Ucrânia

Júnior Moraes, nos tempos de Shakhtar: atacante virou ativista pela paz na Ucrânia Imagem: Divulgação

"O G20 é o grupo de países mais influentes do mundo. Se esse grupo não tem poder para influenciar na busca pela paz, quem tem?", questiona Júnior Moraes, ex-atacante do Shakhtar Donetsk e da seleção ucraniana, em conversa com o UOL.

"Esse tema precisa ser discutido com certeza, é um assunto prioritário. A gente tem muita expectativa nesse encontro do G20. Esse tema precisa ser debatido lá, porque se esses países não se posicionarem em favor da paz, amanhã pode ser um deles sofrendo com uma guerra", acrescenta Moraes.

Quando o conflito se intensificou, em fevereiro de 2022, o atacante deixou o país e voltou ao Brasil. No país, ele ainda teve uma passagem pelo Corinthians, antes de interromper a carreira para ajudar em iniciativas para promover a paz na Ucrânia.

Conhecido por ter ótima relação com o Brasil, o Shakhtar conta atualmente com sete brasileiros no elenco. Marlon Gomes, ex-Vasco, foi um dos que chegaram no início deste ano.

Marlon Gomes e Kevin são dois dos sete brasileiros do Shakhtar na Champions League Imagem: Divulgação

Apesar do pouco tempo no país, ele já nota o quanto a guerra muda a rotina dos ucranianos e de quem vive por lá. Por isso, espera que a busca de um caminho para a paz esteja no centro da discussão do G20.