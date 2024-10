'Novo Neymar' e 'Maradona alemão': quem é Adam, a nova aposta do Barcelona

Só que, nos bastidores do clube, há quem esfregue as mãos: Qaroual é apontado como o jogador com mais talento dentre as centenas que vestem os uniformes do clube nas categorias de base. As comparações mostram o tamanho da expectativa: há que o chame de "novo Neymar"; outros falam em "Maradona alemão".

"Não concordo com esse tipo de comparação, mas é realmente um jogador com talento incrível", afirma o jornalista Jaume Marcet, que há mais de 20 anos acompanha diariamente as categorias de base do clube e viu nascerem — e desaparecem — dezenas de jogadores criados em La Masia.

Adam Qaroual com Lamine Yamal: futuro e presente do Barcelona Imagem: Arquivo Pessoal

Um jogador de rua

Marcet define Adam Qaroual como um "jogador de rua". Em sua conta de instagram, o adolescente costuma postar vídeos em que faz movimentos de "freestyle". São dribles, jogadas de habilidade e embaixadinhas incomuns para alguém tão jovem.

O visual do jovem candidato a craque também não deixa ninguém indiferente. Os cabelos longos e ondulados tornam o garoto inconfundível. Mas são os dribles e jogadas de 1 contra 1 que o tornam especial.