Não é só o Brasil: a 20 meses da Copa, favoritos também têm suas crises

Tornou-se comum ler, escrever, ouvir e falar que a atual seleção brasileira é "a pior da história". O quarto lugar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e as atuações recentes, com pouco brilho e várias mudanças no time, dão argumentos aos detratores.

Seja na breve gestão Ramon Menezes, na passagem de Fernando Diniz ou no atual trabalho de Dorival Jr., é difícil não concordar que há uma crise técnica.

Só que, ampliando os horizontes e olhando mais além do próprio quintal, é difícil achar uma grama que esteja excepcionalmente verde: dentre as seleções consideradas favoritas ao título da próxima Copa do Mundo, quase todas passam por turbulências — seja dentro de campo, fora dele, ou ambos.