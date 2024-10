Futebol ou faculdade? Filho de Sylvinho une os dois nos EUA e sonha com MLS

O caminho é diferente do que se imagina quando pensamos em um jogador brasileiro tentando construir uma carreira no exterior, mas tem uma explicação.

Tiago, filho do técnico Sylvinho, está na segunda temporada no futebol universitário Imagem: Arquivo pessoal

"Era uma ótima oportunidade de jogar em um nível bom, com infraestrutura e continuar estudando", afirma Tiago, em conversa com o UOL. Ele jogou nas categorias de base em clubes de Portugal e chegou a ser aprovado em universidades de Madri e Barcelona depois que terminou o segundo grau.

Na hora de ter que decidir entre continuar estudando ou seguir a carreira de jogador, acabou ficando com ambos.

"Ficamos contentes com a decisão que ele tomou com relação ao futuro dele: está em um país em que sabem trabalhar o desenvolvimento de atletas, com uma estrutura extraordinária e estudando", afirma Sylvinho, que vive entre Portugal e Albânia e acompanha à distância a trajetória do filho.

Brasileiros do elenco da equipe da Gardner-Webb University Imagem: Instagram/Gardner-Webb

Rota alternativa

Jogar no futebol universitário dos EUA é um caminho que tem se tornado cada vez mais comum para os brasileiros. A equipe da Gardner-Webb University, por exemplo, tem outros seis jogadores do país além de Tiago.