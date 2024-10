Brasil e Argentina nunca decidiram um mundial; futsal terá 1ª final

No futebol, o Brasil ganhou cinco mundiais e a Argentina, três. As duas seleções nunca se enfrentaram em uma decisão: em 2014, ambas chegaram às semifinais, mas a goleada de 7 a 1 contra a Alemanha sepultou o sonho de uma final sul-americana no Maracanã.

No basquete masculino, os dois países conquistaram seus mundiais — o Brasil, dois, e a Argentina um — contra outros adversários. No feminino, as brasileiras foram campeãs uma vez, e as argentinas jamais chegaram à final.

No vôlei, no handebol e no futebol de praia, só o Brasil disputou finais; no hóquei sobre grama, esporte incipiente em terras brasileiras, a seleção da Argentina foi bicampeã mundial.

Os caminhos paralelos se cruzam, por fim, na modalidade em que os dos países enfrentam-se com maior frequência.

Rivais históricos na América do Sul, eles levaram todos os títulos continentais até hoje: o Brasil ganhou 11 vezes a Copa América de Futsal; a Argentina, quatro. Em oito finais, as equipes se enfrentaram.

Kevin Arrieta comemora classificação da Argentina no mundial de futsal Imagem: Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images

No Mundial, o encontro sempre era adiado. Em 2021, os rivais se encararam nas semifinais; nesta edição, a tabela ajudou: se Brasil e Argentina fossem primeiros de seus grupos, só se encontrariam na decisão. Ambas fizeram sua parte.