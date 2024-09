Brasileiros pelo mundo: rodada pós-Data Fifa tem gols, polêmica e reserva

Quem também tem 10 pontos em quatro rodadas no Campeonato Inglês é o Newcastle, de Bruno Guimarães. Criticado na seleção, o meio-campista continua sendo peça fundamental no time do norte da Inglaterra: contra o Wolverhampton, Bruno deu uma assistência, quase fez um golaço de fora da área e, como capitão, foi o líder do time em campo, na vitória por 2 a 1.

Derrotado pela terceira vez em quatro rodadas, o Wolverhampton está na zona de rebaixamento. Os volantes brasileiros André e João Gomes foram titulares, mas não se sobressaíram.

Ainda na Premier League, o Liverpool protagonizou a zebra da rodada, ao perder em casa para o Nottingham Forest, por 1 a 0. Foi o primeiro gol sofrido por Alisson no Campeonato Inglês nesta temporada, depois de três partidas invicto. Depois do jogo, ele disse que gol poderia ter sido evitado caso o Liverpool desse menos espaços ao rival.

Titular do meio-campo de Dorival Júnior, Lucas Paquetá também jogou no fim de semana: no sábado, ele começou a reserva do West Ham e entrou no segundo tempo do empate por 1 a 1 contra o Fulham. João Pedro, do Brighton, que entrou na etapa final contra o Paraguai, foi poupado por "questões físicas" — o clube deve confirmar se ele tem alguma lesão nesta semana.

Na Espanha, o trio do Real Madrid — Vini Jr., Rodrygo e Endrick — esteve em campo na vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad, com participações bem diferentes.

Vini Júnior e Mbappé comemoram gol pelo Real Madrid Imagem: ANDER GILLENEA / AFP

Vini Jr. foi um dos personagens do jogo: mesmo ainda longe do nível apresentado na temporada passada, ele fez o primeiro gol em cobrança de pênalti e sofreu outro penal, batido por Mbappé. Na comemoração do gol que abriu o placar, o brasileiro fez um gesto de "silêncio" para a torcida rival. O gesto causou polêmica na Espanha e deve ser um dos assuntos da semana.