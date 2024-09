Primos-irmãos superam Messi e viram esperança de 'novo Yamal' no Barcelona

Atacante, Toni Fernández deve ser convocado por Flick ainda nesta temporada Imagem: FC Barcelona

Primeiras chances

Toni e Guille já estão no radar do time principal. O técnico Hansi Flick abraçou a ideia de usar jogadores jovens e tem recebido respaldo do presidente Joan Laporta e da diretoria do clube.

Os dois primos foram levados pelo treinador para a turnê de pré-temporada nos Estados Unidos e já entraram em campo contra rivais de alto nível.

Toni, que é centroavante, jogou 44 minutos contra o Manchester City e outros três diante do Milan. Guille, meio-campista, esteve em campo por 16 minutos contra o City, 12 diante do Milan, e já sabe o que é disputar um clássico: participou de 26 minutos contra o Real Madrid.

O Barcelona possui um elenco enxuto e tem lidado com lesões de jogadores importantes, o que aumenta a necessidade de jovens no time principal. A expectativa nos bastidores do clube é que ambos sejam relacionados para partidas oficiais ainda nesta temporada.