Brasileiro diz ter vivido 'como escravo' e foi da 6ª divisão à Bundesliga

"Às vezes eu me belisco, dou uns tapinhas na cara, pra ver se não é um sonho", brinca Léo Scienza, em conversa com o UOL.

Parece um clichê, mas no caso de Léo a surpresa do próprio jogador se justifica. Há pouco mais de um ano, ele estava na sexta divisão alemã, jogando no time B do Magdeburg — e, mesmo assim, não era o pior momento de sua carreira.

Se voltarmos um pouco mais no tempo, as condições eram mais precárias: Léo chegou a jogar na quinta divisão da Suécia, sem receber salários, morando num sótão com outros brasileiros que tentavam a sorte no futebol. "Eu vivia como um escravo", resume.

Léo Scienza, nos tempos de Suécia: jogador morou em sótão e ficou sem salário Imagem: Reprodução/Instagram

O sonho que virou golpe

Léo Scienza começa a rememorar a própria carreira com uma frase que já serve para captar a atenção de quem escuta. "Cara, foi uma história bem diferente do normal".