Corinthians vive uma crise de identidade muito ruim para sua história

Ainda temos o time feminino, o mais vencedor da América do Sul, que, apesar de ter perdido a final do Paulista para o ótimo time do arquirrival Palmeiras em 2024, terminou o ano como pentacampeão da Libertadores, hexacampeão brasileiro e tri da Supercopa do Brasil.

Mas, em compensação, existe no Corinthians um tenebroso, sombrio e suspeito mundo político-administrativo, com gestões de décadas que levaram o clube a uma dívida de mais de 2 bilhões, com vendas suspeitas de garotos da base por preços irrisórios, e alguns saíram gratuitamente.

Ontem, houve mais uma tentativa de votação no Conselho Deliberativo para um possível impeachment do atual presidente, Augusto Melo. Longe de estar fazendo uma boa gestão, tenho algumas dúvidas que envolvem interesses das partes.

Por que o conselho não fez o mesmo, ou seja, a votação de impeachment do pior presidente da história do clube, Duílio Monteiro Alves? Augusto Melo está longe de fazer uma administração adequada para um clube com a história do Corinthians, mas não se pode negar que sobrou para ele uma herança maldita deixada por Duílio.

É a segunda vez que se tenta fazer essa votação, e que novamente foi adiada.

Qual mundo vem primeiro em importância para o Corinthians? O mundo esportivo ou o político-administrativo?