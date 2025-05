Corinthians joga mal, empata e empaca na Sul-Americana

Acho o time limitado e o elenco fraco. Dorival Júnior, assim como Ramón Díaz, tem um bom time titular, mas que não passa força e nem demonstra personalidade.

A oscilação é clara. Duas semanas atrás, tomou 4 a 0 do Flamengo no Maracanã, e foi pouco. No último final de semana, fez 4 a 2 no Internacional. E agora empata por 1 a 1 com o América de Cali, jogando mal, sem criatividade e sendo dominado no segundo tempo.

É um time que não consegue repetir uma boa partida seguida, e a diferença de um jogo para outro é enorme. Sem Rodrigo Garro, a equipe fica sem nenhuma criatividade, e quando entra o Igor Coronado, não acontece nada.

Aí vão dizer: "Mas Casão, ele marcou contra o Inter." Marcou o quarto gol, depois dos três do Yuri, com o adversário com um jogador a menos.

Num jogo como esse contra o América, que estava 1 a 1 e o time precisava vencer de qualquer jeito, ele precisa entrar, criar, assumir a responsabilidade, marcar gol se possível, e não ficar jogando de lado e levantando bola na área.

Para fazer isso, qualquer outro jogador pode fazer.