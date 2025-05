Esse Palmeiras pode ser ainda melhor do que os anteriores?

Olha isso! Mudou metade dos jogadores de linha e o time ficou ainda mais forte, dinâmico e agressivo do que estava antes.

Classificação e jogos Brasileirão

A maior diferença no jogo está exatamente no banco de reservas, que mudou completamente a partida, principalmente com a entrada do Vitor Roque, que é um ótimo centroavante e não desiste de nenhuma jogada.

Muito rápido, forte fisicamente e muito agressivo, foi dessa forma que fez o gol da vitória: brigou pela bola usando o corpo, deu o passe para o outro lado, nos pés do Felipe Anderson, que bateu muito bem, forçando o goleiro Rafael a fazer uma defesa difícil.

Só que deu rebote e aí apareceu o camisa 9, que acompanhou a jogada, acreditou que a bola poderia voltar e, com muita presença de área, marcou o gol da vitória.

O Vitor Roque, depois que desencantou, vem fazendo gols em todos os jogos, e o Palmeiras está ficando cada vez mais competitivo e intenso no campeonato.

Voltou à liderança com 19 pontos, seguido por Flamengo e Bragantino com 17 pontos, e a chegada do Cruzeiro, que também está se mostrando bem forte com 16 pontos.