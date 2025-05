Documentário sobre Rita Lee é simplesmente lindo

A Rita teve uma importância muito grande, porque estive com ela em alguns momentos marcantes, como no Ginásio do Ibirapuera, em 1982, quando eu, o Magrão e o Wladimir subimos no palco com ela e cantamos "Vote em Mim" e demos uma camisa número 9 que eu havia prometido a ela.

Sócrates, Rita Lee, Wladimir e Casagrande durante o show Circo, em 1982, no ginásio do Ibirapuera Imagem: Divulgação/Corinthians

Mas o dia que realmente fez a diferença foi quando eu ainda estava internado em 2008, mas já estava bem avançado no tratamento e já havia começado a minha ressocialização.

Eu já estava podendo sair de sábado, acompanhado de uma psicóloga, e na primeira vez que pude escolher um lugar diferente sem ser a casa da minha família, escolhi ir ao show da Rita.

Cheguei cedo porque evitava tumulto, e ela me chamou. Fui ao corredor encontrá-la e, quando a encontrei, ela estava com a Hebe Camargo. As duas foram muito acolhedoras comigo.