Um PSG forte coletivamente chega à final da Champions

E gosto muito dessa turma da transmissão do canal TNT, com meu amigo André Henning narrando. É uma ótima combinação de comentaristas, com o excelente jornalista Victor Sérgio Rodriguez e um ex-jogador com muita história nesta competição, como o Rafinha.

Tivemos informação e opinião jornalística, com as reportagens da Tati Mantovani e Fred Caldeira, assim como comentários práticos de quem esteve lá dentro, jogando e vencendo a Champions League.