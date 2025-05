Vasco de Fernando Diniz precisa focar em não cair para Série B e mais nada

Mas, com tempo para treinar, talvez ele consiga fazer esse time limitado do Vasco ser um pouco mais competitivo.

Vai melhorar o toque de bola? Sim!

O time ficará mais competitivo? Talvez!

O Vasco tem elenco para fazer o que o Diniz gosta de futebol? Não acredito!

Primeiro, ele irá precisar recuperar a autoestima, a confiança e a segurança dos jogadores, além de apresentar um discurso mais alinhado com a realidade do Vasco e não fazer como o presidente Pedrinho, que fala do seu time como se fosse o melhor do mundo.

O Vasco tem uma história riquíssima, um grande peso da camisa, mas já faz um tempo que a realidade é completamente diferente. E quando o discurso é de enaltecer o time atual pensando no passado, é entrar na estrada da ilusão e cumprir plenamente a cartilha do rebaixamento.